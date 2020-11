Luminarie da 62mila euro, l’amministrazione: “Dare segnale di positività e speranza”

Nonostante alcune perplessità espresse dalle forze di opposizione a Palazzo San Giorgio, l’amministrazione comunale di Campobasso ha deciso già da alcuni giorni di dover procedere con l’installazione delle luminarie. Decisivo, in tal senso, il confronto che si è tenuto con diversi commercianti del capoluogo, al fine di trasmettere – seppur in un periodo difficile – un senso di “serenità e speranza”, unito ad una condivisione delle idee nella realizzazione di un contorno soddisfacente.

Non ci saranno luci sovrastanti o memorabili, bensì un piano mirato e sobrio, nelle aree fulcro del centro cittadino. Il tutto dovrebbe essere presentato alla cittadinanza ad inizio della settimana prossima (l’ipotesi più accreditata è il primo dicembre) con il sindaco Gravina che illustrerà i contenuti di una scelta che presenta un costo ridotto rispetto al 2019. Circa 62mila euro (comprensivi di Iva) serviranno ad illuminare una Campobasso segnata dalla pandemia.

Ciò nonostante, il provvedimento non convince del tutto l’opposizione di centrodestra. Da Forza Italia alla Lega, le perplessità sul dirottamento dei fondi in favore di luminarie comunque costose, aumentano con il passare dei giorni. Focus critico, poi, sui costi: il bilancio 2020 non presentava la copertura finanziaria richiesta, con conseguente prelievo dal Fondo di Riserva. Alcuni commercianti, infine, restano scettici sull’efficacia: con la chiusura dei bar e dei ristoranti alle 18, e un coprifuoco obbligatorio fissato alle 22, la presenza delle luci natalizie rischia di diventare superflua.