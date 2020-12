L’umiltà è dei grandi

II Domenica di Avvento (B)

Commento a Mc 1,1-8

Il Vangelo di Marco (clicca QUI per la versione audio del testo), a differenza di Luca e Matteo, non riporta episodi che narrano dell’infanzia di Gesù, ma ci catapulta direttamente agli esordi della sua vita pubblica, che prende slancio e visibilità proprio dagli eventi del battesimo nel Giordano. Da questo momento in poi, i numerosi seguaci di Giovanni, sopratutto dopo il martirio, cominceranno a seguirlo e a sperare in lui. Ciò che contraddistingue questi versetti, è l’accostamento tra umiltà e grandezza, sia da parte di Giovanni che di Gesù; ognuno ha verso l’altro un atteggiamento di servizio e sottomissione, quasi simmetrico. Una grande provocazione, ed un’immagine che può essere chiave di lettura per interpretare la vera autorevolezza.

Leggiamo ora i primi versetti evangelici che la liturgia di questa settimana ci offre.

+Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.

Come sta scritto nel profeta Isaìa:

«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero:

egli preparerà la tua via.

Voce di uno che grida nel deserto:

Preparate la via del Signore,

raddrizzate i suoi sentieri»,

vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati.

Accorrevano a lui da tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.+

La scorsa settimana abbiamo accennato come, il vangelo attribuito a Marco, discepolo sia di Pietro che di Paolo (secondo all tradizione), fosse il più antico dei quattro, essendo fatto risalire a qualche anno dopo il Martirio del Primo Papa (64-70 dC). Questo ha fatto pensare ad alcuni biblisti che l’antico testo sia una sintesi della predicazione di Pietro sulla vita e il messaggio di Cristo. Un’ipotesi verosimile data l’autorevolezza che le prime comunità cristiane hanno sempre dato a questo testo; non solo, significativo è il fatto che esso sia praticamente contenuto per intero, sia in Matteo che in Luca. Tuttavia non ci sono prove inoppugnabili su tale argomento e a noi basta essere consapevoli della sua assoluta importanza. I suoi destinatari erano sia i giudei, disseminati per tutto il mediterraneo, che i pagani convertiti al messaggio di Gesù. Seppure Marco usa numerosi riferimenti che solo un giudeo poteva cogliere al volo, ciò testimonia quanto la chiesa fosse inizialmente di fortematrice giudaica. Tuttavia, l’autore riesce facilmente a farsi capire, anche da chi non ne sa troppo; ciò grazie allo stile semplice e diretto. Bisogna però notare che, tra i quattro vangeli, quello più adatto ai neofiti, è senz’altro Luca, il testo più attento in questo senso.

Proprio l’inizio del racconto ci fa capire quanto la Chiesa primitiva debba al movimento iniziato dal Precursore, il quale ha di fatto spianato la strada al messaggio di Cristo grazie al riconoscimento pubblico di Gesù come Messia e Salvatore, dato attestato dai quattro vangeli canonici.

Giovanni il Battista era il profeta più acclamato della sua epoca, il suo nome e le sue vicende venivano narrate anche dagli storici di quel periodo: Flaviano Giuseppe parla di lui come un predicatore di conversione che attirava al suo battesimo di penitenza grandissime folle. I versetti citati dal profeta richiamano i celebri versetti di Malachia 3,1 e Isaia 40,3, che definiscono il contributo del Battista e dei suoi seguaci nei confronti di Gesù e della sua Chiesa nascente: “preparare la via del Signore”.

+Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di locuste e miele selvatico e predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo».+

Il modo di vestire del precursore (peli di cammello e cintura di cuoio), richiamava esplicitamente quello di Elia (2 Re 1,8); un chiaro segno che faceva trasparire il suo desiderio di ripercorrere i passi del grande profeta, ma anche un forte rimprovero verso la sua generazione, se si considera come l’antico profeta si sia contraddistinto sopratutto per lo zelo nella lotta alla deriva sincretista e il degrado morale che minacciava le tradizioni dei padri. Tale “emulazione” riesce così bene da spingere lo stesso Gesù a dichiarare: “E se lo volete accettare, egli è quell’Elia che deve venire” (Mt 11, 14). Tale atteggiamento era una chiara denuncia alla corruzione che si andava diffondendo.

Altri riferimenti significativi sono rappresentati dalle locuste e il miele selvatico: cibo familiare ai nomadi del deserto; per gli israeliti dell’epoca era un chiaro richiamo alle loro origini umili: un popolo che affondava le sue radici nel nomadismo delle regioni desertiche mediorientali. C’è, inoltre, un’allusione a quella che doveva essere stata la vita del popolo d’Israele dopo l’uscita dall’Egitto, il quale, pur non giungendo ancora alla Terra Promessa, già sperimentava la benedizione del suo Liberatore. Infatti, Il messia preannunciato dal Battista, non inviterà soltanto a rispettare l’alleanza del Sinai, ma anche, e sopratutto, vuol’essere guida alla “Terra Promessa”, anzi, molto più: il Regno dei Cieli. Ciò che più stupisce di questo grande protagonista della storia della Salvezza è la sua umiltà: “non sono degno di chinarmi per scogliere i legacci dei suoi sandali”; questa è senz’altro una dichiarazione di totale abbandono fiducioso al progetto divino. Infatti, slacciare i sandali era il lavoro dei servi più umili, spesso bambini. Il non sentirsi adeguato nemmeno a questo, evidenziava l’imbarazzo di sentirsi il precursore ed il servo più onorato del suo popolo, egli infatti doveva proclamare davanti al mondo l’arrivo del Messia, ricevendo così, fra le sue “mani”, l’eredità che Israele attendeva dalla chiamata di Abramo (circa 1800 anni prima, secondo la tradizione). Ma quanto è stata più grande l’umiltà di Cristo? Lui, che era senza peccato si è sottoposto alla penitenza pubblica del rito battesimale officiato da Giovanni, a cui si accostava ogni genere di peccatore pubblico, un gesto che nessun notabile avrebbe mai compiuto, senza grande vergogna. Forse è stato proprio quello il momento in cui Gesù si è addossato i nostri peccati. Il battesimo rappresenta una morte simbolica ed insieme una rinascita, anzi, resurrezione che sarà opera dello Spirito, il quale Giovanni stesso vedrà discendere su Gesù sotto forma di Colomba. L’umiltà e la donazione nel servizio per amore; è la qualità fondamentale di tutti coloro che si sentono chiamati ai carismi ministeriali. Anche chi si sente chiamato a servire il prossimo nella politica, dovrebbe possedere tali qualità. Chi infatti non entra per la porta stretta dell’umiltà, rischia di essere “un ladro o un brigante” (Gv, 10, 1).

Felice Domenica.

Fra Umberto Panipucci