Lumicini dietro le finestre brillano in onore del Monaco Santo

I devoti di Sant’Elia a Pianisi rivivono questa sera il transito di Padre Raffaele nel giorno dell’Epifania

Nella notte dell’Epifania, i lumicini accesi in onore di Padre Raffaele, oggi Venerabile, brilleranno intensamente sulle finestre dei santeliani. Per dimostrare, ancora una volta, devozione ed affetto nei confronti di una santa figura a cui il popolo è legato da generazioni e a cui il Monaco Santo non ha fatto mai mancare la sua protezione. Con grande commozione la comunità santeliana si ritroverà questa sera alle 18,00 nella chiesa del Convento dei Padri Cappuccini per rivivere con commozione il transito di Padre Raffaele Petruccelli, conosciuto ed amato per le sue doti spirituali e la sua esemplarità in tutta la Provincia monastica di allora e di oggi.

Il ricordo della triste dipartita di Padre Raffaele, cappuccino tanto stimato per le sue virtù spirituali, apprezzate ed imitate anche da Padre Pio da Pietrelcina, è l’occasione per ricordare la straordinaria testimonianza lasciata nelle pagine della storia religiosa del paese, fucina di numerose vocazioni sacerdotali. La commemorazione dell’anniversario della morte del Monaco Santo costituisce un momento importante per tutta la comunità, che, con il tempo, ha rinsaldato quel legame indissolubile con questa figura a cui ancora oggi i devoti santeliani fanno ricorso per invocare protezione e sostegno.

Un momento di grande intensità per le famiglie del posto che amano gremire il Convento per ringraziarlo della vicinanza e dell’assistenza che manifesta in ogni occasione a chi vive in paese e a chi lo venera da lontano per la sua grandezza.

Nato il 14 dicembre 1816 a Sant’Elia a Pianisi, il Servo di Dio Padre Raffaele, al secolo Domenico Petruccelli, frate minore cappuccino morto in concetto di santità nel suo paese natio il 6 gennaio 1901, fu eletto “Santo” dal popolo santeliano e dai devoti dei comuni limitrofi, come pure da tutte le popolazioni dei luoghi in cui aveva operato e svolto il suo ministero sacerdotale (Campobasso, Morcone, Serracapriola, Larino, etc.) tanto da essere denominato “Il Monaco Santo”. Proprio in virtù dell’ammirazione e della devozione che i santeliani e gli abitanti dei paesi vicini hanno continuato a manifestare anche dopo la morte del Padre Raffaele, il 26 aprile 1936, i suoi resti mortali furono traslati dal locale cimitero comunale alla chiesa del Convento “San Francesco” dei Frati Minori Cappuccini.

Durante il periodo della soppressione (1866 – 1886) proprio per il suo grande carisma gli fu concesso di dimorare nel Convento di S. Elia a Pianisi dove, per ben 20 anni è stato custode della sacralità della chiesa e nello stesso tempo è stato figura di riferimento per tutto il popolo e le autorità . Per celebrare degnamente il cinquantesimo anniversario della sua morte, nel 1951 la cittadinanza ha eretto in suo onore un simulacro marmoreo proprio davanti al Convento e alla sommità della via Crucis. I santeliani ininterrottamente hanno continuato a nutrire un forte sentimento di devozione a Padre Raffaele, intitolandogli la strada che dal Corso Umberto I porta al Convento dei frati minori cappuccini e in tempi più recenti gli hanno intitolato anche la Scuola Media Statale; anche diverse associazioni di carattere culturale, sociale, sportivo portano il nome di P. Raffaele, proprio in virtù della particolare devozione di cui il “Monaco Santo” gode presso il popolo di Sant’Elia a Pianisi. La devozione a Padre Raffaele è ancora molto viva anche nelle comunità dei santeliani all’estero, in particolare in Argentina, Canada e Stati Uniti d’America. Tante le iniziative svolte dal 14 dicembre 2016 al 30 aprile 2017 per celebrare il bicentenario della nascita del Servo di Dio Padre Raffaele Petruccelli da Sant’Elia a Pianisi e l’80° della traslazione dei suoi resti mortali dal cimitero comunale alla chiesa di San Francesco dei Frati Cappuccini. Grandi i festeggiamenti nel settembre del 2019 per la proclamazione del decreto di Venerabilità dell’amato Cappuccino Padre Raffaele, che i santeliani continuano a venerare con profonda fede, fiduciosi che il processo di canonizzazione avrà seguito. msr