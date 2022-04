L’ultimo “volo” di Lina Di Renzo, morta a 40 anni, originaria di Gambatesa

Il Molise piange una giovane mamma, morta in Emilia Romagna, lì dove lavorava da anni. Lina Di Renzo, originaria di Gambatesa, è morta alle 5.50 del 28 aprile, a quarant’anni, per un mesotelioma diagnosticato nel marzo del 2021. Nella vita era stata infermiera in rianimazione al Maggiore di Bologna, al pronto soccorso di San Giovanni in Persiceto, poi nella centrale operativa del 118, in prima linea nelle emergenze in ambulanza, o in volo, volontaria della Pubblica assistenza di Crevalcore, direttrice di un Centro di formazione. Aveva un marito, Matteo, e due bimbi piccoli, Jacopo e Davide, di 8 e 12 anni. Un ultimo obiettivo Lina se l’era dato. È riuscita ad arrivare al 24 aprile, per la cresima di suo figlio. Ha dato forza a se stessa e agli altri. Danila Valenti, responsabile della Rete delle cure palliative dell’Ausl, l’ha seguita fino all’ultimo: “Ha avuto una grande capacità di reagire, è stata straordinaria”. I funerali questa nella chiesa di San Giovanni Battista, a San Giovanni in Persiceto. Il feretro è passato anche dalla centrale del 118 e dalla base dell’elisoccorso per un ultimo saluto dei colleghi.

