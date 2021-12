L’ultimo spot di Toni Santagata registrato all’Aast di Termoli (VIDEO)

Il cantante morto ieri, 5 dicembre, aveva registrato gli ultimi versi della sua canzone “E mi vien voglia” nella sede dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli per uno spot del concorso “Io promuovo il mio Paese”

E’ morto nella giornata di ieri, 5 dicembre, a 85 anni il cantante, cantautore, compositore, conduttore in radio e tv, Toni Santagata. Un dolore che ha colto improvvisamente anche la città di Termoli dove il cantante aveva una casa.

Gli ultimi versi della sua canzone “E mi vien voglia” Tony Santagata li aveva registrati lo scorso martedì 15 novembre, alle 17.30, nella sede dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli per un video spot del concorso “Io promuovo il mio Paese”. “Non abbiamo fatto in tempo a completarlo con la parte cantata che lui avrebbe poi dovuto approvare. È il suo ultimo regalo”.

L’ultima apparizione televisiva di Tony Santagata risale a poco più di un mese fa da Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno ed il cantautore era apparso in buone condizioni di salute. Da alcuni giorni, però, era ricoverato in una struttura sanitaria per una patologia.

VIDEO: Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli