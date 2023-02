L’ultimo saluto di Montecilfone ad Amalia Rago. Il parroco: “Ora solo silenzio e fede”

La comunità di Montecilfone ha dato l’ultimo saluto nel pomeriggio di oggi, 10 febbraio, ad Amalia Rago, la 71enne morta nell’incendio scoppiato nella sua abitazione lo scorso lunedì, 6 febbraio. Il corpo era stato restituito nella giornata di ieri alla famiglia dopo l’esame autoptico che si era svolto all’obitorio del San Timoteo di Termoli. A celebrare la messa don Franco Pezzotta che nell’omelia ha parlato di disgrazia. “In un piccolo paese dove la vita scorre tranquilla -ha detto- siamo stati scossi dalla tristissima notizia. Tutto il nostro paese è rimasto sconvolto dall’incidente e dalla morte di Amalia. Ci siamo sentiti impotenti dinnanzi a questa notizia. Una circostanza come questa crea poco spazio alle parole umane. Unico rifugio è il silenzio di una comunità. Il silenzio al posto dei giudizi e delle valutazioni affrettate. Il silenzio e la fede”. Il parroco si è poi rivolto alla famiglia. “Carissimi familiari che siete venuti da ogni parte, non sia turbato il vostro cuore, siate forti in questa tribolazione”. Qualche parola anche per il marito di Amalia. “Mi dispiace che Antonio sia ancora in ospedale. Preghiamo affinché possa riprendere salute e il posto nella sua casa”.