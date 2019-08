L’ultimo saluto al prof. Pardo Spina, sempre in prima linea in difesa della sanità

LARINO

Una comunità intera: numerosi amici, parenti o semplici conoscenti hanno tributato questa mattina l’ultimo saluto a professor Pardo Spina, scomparso ieri, venerdì 9 agosto, a 85 anni, a Larino. Persona di cultura nonché di elevato spessore, il professor Spina è stato sindaco del centro frentrano dal 1995 al 1999, Dirigente Scolastico del Liceo, e la sua esistenza è stata profondamente marcata dal suo impegno in difesa della sanità pubblica, in special modo con il Comitato Pro Vietri, di cui era presidente. La sua dipartita è stata accolta con dispiacere da molti. Nel messaggio di cordoglio e vicinanza alla famiglia, l’amministrazione di Palazzo ducale descrive Pardo Spina come «Padre e marito accorto e premuroso, uomo di elevata cultura, costantemente impegnato nel sociale, nel mondo della scuola e della politica». A celebrare il rito funebre in Cattedrale è stato da Don Antonio Mastantuono, che ha ripercorso con dovizia di particolari il proprio ricordo del professor Spina: il matrimonio con la sua amata Rosa, compagna di vita e l’impegno speso verso gli altri in qualità di responsabile giovani dell’Azione Cattolica. «Era già disegnato il percorso di un uomo talentuoso, ha continuato Don Antonio, sempre presente ed attento con la sua disponibilità, l’impegno speso verso il mondo della scuola che lo ha visto prima professore e poi nel prestigioso ruolo di Preside. Ma la strada della vita lo ha condotto anche ai tavoli della politica ricoprendo il ruolo di Sindaco della cittadina frentana dimostrando l’attaccamento alla sua terra. Persona moderata ed accorta , molto impegnato nel sociale, fondatore e presidente del Comitato Pro Vietri, in prima linea a difesa della sanità pubblica e del Vietri di Larino. Non sono mancati gli errori – ha aggiunto don Antonio – ma come tutti gli uomini commettono. Emozionante l’intervento della figlia Antonella, che con le sue parole ha voluto ricordare ai presenti quanto fosse forte l’amore per Larino del professor Pardo Spina menzionando una sua ultima frase ”Larino è stata abbandonata”seguita da “ciao papà”. Un amore per la propria città tanto forte quanto quello nutrito per il mondo scolastico, il cui impegno profuso è stato sottolineato dalla professoressa Adele Terzano, che lo ha ricordato preside a Guglionesi: «uomo di elevato spessore culturale, encomiabile nel suo fare».