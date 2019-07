L’ultimo saluto ad Enzo Casaburi. La famiglia nomina la criminologa Galotta

REDAZIONE

Un addio commosso quello che in tantissimi hanno dato ieri a Enzo Casaburi, la guardia giurata di 22 anni deceduto a seguito di un fatale incidente stradale sulla Strada Statale 652 Sangrina. Il giovane, di Mercato San Severino (SA) ma residente a Campobasso lavorava presso l’istituto vigilanza Ivri Campobasso. La sua auto si era schiantata contro il guardrail. Nulla è stato possibile per il giovane. Intanto la famiglia di Enzo ha nominato la criminologa Concetta Galotto per fugare qualsivoglia dubbio sull’accaduto e ricostruire l’incidente.