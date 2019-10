L’ultimo saluto a Roberto Fagnano, il manager dal grande calore umano

Gremita all’inverosimile la Mater Ecclesiae che non è riuscita a contenere una folla incredula e commossa con le esequie celebrate dal vescovo Bregantini

CAMPOBASSO. «Chi ci separerà dall’amore di Cristo…?», ha scritto San Paolo ai Romani del tempo e oggi, giovedì 31 ottobre, le centinaia di persone che lo hanno ascoltato alla Mater Ecclesiae di via Svevo a Campobasso, lo hanno sentito risuonare nell’animo e nel cuore parafrasandolo con Roberto Fagnano in luogo del Soggetto con la “S” rigorosamente maiuscola. La chiesa, gremita all’inverosimile con tanti, con la voce rotta dall’emozione, che hanno dovuto attendere all’esterno la conclusione del rito, ha accolto i celebranti con il vescovo, Giancarlo Bregantini, che ha officiato le esequie con il feretro circondato, in un abbraccio ideale, dai gonfaloni della Regione Abruzzo e del Lions Club di cui Roberto era socio.

Sì, proprio lui, l’avvocato, il manager, il padre di famiglia campobassano, portato via da un infarto che non gli ha lasciato scampo a soli 56 anni in cui tanto amore ha seminato specie nel contesto professionale, fatto spesso di numeri, freddi, ma di tanto calore umano che in molti hanno sentito e apprezzato. E che sono giunti dall’Abruzzo a testimoniarlo, dove da manager della Asl di Teramo prima e da Capo dipartimento Salute della Regione poi, ha prestato la sua opera. Ma è soprattutto Campobasso che non ha fatto mancare il suo abbraccio ricambiandone idealmente quanto ricevuto fin dall’iscrizione all’albo degli avvocati dal 1991 con l’impegno in politica da consigliere comunale a Campobasso, dal 1990 al 1995, seguendo le orme del papà Mario anche lui consigliere e assessore comunale negli anni ’80. Dal 2007 al 2012, Roberto è stato direttore generale dell’assessorato regionale alla sanità del Molise, poi una breve esperienza al Comune di Termoli, come direttore generale, sotto la guida di Remo Di Giandomenico. Da qui, l’approdo in Abruzzo, ma con il sogno che lo accompagnava di tornare a lavorare per il bene della sua terra essendo uno dei papabili e, soprattutto, uno con le carte in regola per guidare l’Asrem che si aggiungeva a quella voglia di seguire più da vicino le vicende calcistiche del Lupo per cui aveva una passione speciale. Una passione che continuerà a vivere anche da lassù, dall’infinita tribuna celeste, per spingere i rossoblù verso nuove ed esaltanti vittorie.

ADIMO