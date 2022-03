L’ultimo saluto a padre Rosario Borraccino

Amata figura di studioso e di religioso

Una notizia triste e, per certi versi, inattesa ha scosso nei giorni scorsi non solo la fraternità religiosa dei padri Cappuccini della parrocchia “Sacro Cuore” di Campobasso, ma i tanti confratelli, amici ed estimatori che, non solo qui in Molise, hanno avuto la gioia e la fortuna di averlo incrociato lungo le loro strade: padre Rosario Borraccino ha lasciato questo mondo. Lo ha fatto alla sua maniera: quasi in punta di piedi ma, nello stesso tempo, venendo incontro a “sorella morte corporale” con quella serenità di spirito che solo l’esperienza totalizzante dell’incontro con Francesco di Assisi gli avrebbe potuto dare. In effetti, per quanto ultimamente le sue condizioni di salute non fossero più quelle di una volta, tipiche cioè di un uomo e di un religioso che aveva fatto dell’apostolato attivo la propria carta di identità attraverso una dedizione pressoché totale all’insegnamento, alla vita liturgica e, soprattutto in questi anni più recenti, all’ascolto paziente e quotidiano delle confessioni da parte dei tanti parrocchiani della città capoluogo, nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo così repentino dell’esistenza di padre Rosario a San Giovanni Rotondo, lo scorso giovedì 3 marzo. Con lui la religiosa Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Sant’Angelo e Padre Pio perde non solo un’esemplare figura sacerdotale intrisa come poche, probabilmente, del carisma francescano delle origini improntato alla comunicazione della pace e del bene al prossimo in forma spontanea e genuina, ma anche un profondo conoscitore e studioso della storia delle tradizioni cappuccine della Capitanata e del Molise, tradizioni arricchite dalla presenza sul territorio di tanti conventi lungo i quali hanno lasciato, ciascuno a modo proprio, impronte indelebili figure illustri e, comunque, significative di figli amanti del carisma del Serafico padre di Assisi. Nato infatti a Cerignola il 14 luglio 1930, il nostro padre (al secolo Antonio), ha vestito l’abito religioso il 15 settembre del 1946. Ha professato i voti temporanei il 16 settembre dell’anno successivo, confermandoli con la professione perpetua il 12 agosto 1951. Di notevole rilievo il suo curriculum vitae sia dal punto di vista culturale sia quale responsabile di diversi incarichi all’interno dell’Ordine. Licenziato in teologia al Collegio Internazionale di Roma e laureato in lettere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è stato poi Definitore e vicario provinciale fino al 21 luglio 1970, per essere eletto successivamente ministro provinciale per due mandati, fino al 1976. In particolare è da ricordare il servizio didattico da lui prestato per ben 25 anni (dal 1995/96 al 2000/01 e dal 2002/2003 fino al 2021) presso l’Istituto di Studi Filosofici di piazza San Francesco in Campobasso, in qualità di docente di numerose e variegate discipline, quali Storia della Chiesa, Patrologia e le lingue greca e latina. Schivo e, a seconda delle circostanze, disponibile alla battuta di spirito in compagnia dei confratelli, riusciva a condividere, soprattutto con i frati più giovani ed in formazione, momenti anche di gustosa compagnia, soprattutto quando c’era da assistere, anche da vero tifoso calcistico qual era, a qualche partita in tivù della sua squadra del cuore: il Milan. Nei confronti dei colleghi di insegnamento poi era sempre pronto a dare ed a ricevere suggerimenti di natura didattica e metodologica, pur non riuscendo mai del tutto a nascondere, nei suoi atteggiamenti e nelle sue parole, una sorta di sana nostalgia verso un passato più o meno remoto durante il quale, come era solito ripetere, <<i frati avevano più tempo forse da dedicare allo studio e, di conseguenza, al raggiungimento della Verità e della santità>>. Rimarranno a tale riguardo indelebili, nella mente e nel cuore di tanti docenti, i suoi interventi in occasione delle tante riunioni collegiali allorché, da parte di tutti i presenti, si attendeva sempre con una certa trepidazione che il padre Rosario prendesse la parola per offrire, maggiormente a noi insegnanti più giovani, quasi in un atteggiamento di condivisione e mai di vanitosa supponenza, come fossero delle briciole di saggezza da condividere, parole di stima e di incoraggiamento a guardare sempre <<il bicchiere mezzo pieno>>: altra sua proverbiale e ricorrente espressione, questa, che dava ancora di più a tutti noi la stura morale ed il valore professionale ed umano del nostro ormai compianto amico padre Rosario. Verso il quale, ne siamo certi, non si rivelerà mai abbastanza il senso di gratitudine di tante generazioni di studenti per le quali, come ha scritto il Prefetto degli Studi padre Francesco Lucchetti nei giorni scorsi annunciandone la dipartita a tutta la comunità accademica, “padre Rosario si è speso con costanza e dedizione”. Verso il quale, tuttavia, rimarrà immutato e sinceramente scolpito nel cuore il ricordo, semplice e proprio per questo autentico, dei tanti amici e parrocchiani che, nel suo procedere a passi lenti verso il confessionale, nella sacralità dei suoi gesti liturgici sull’altare e, da ultimo, nel suo sorriso coinvolgente e mai formale riuscivano a scorgere, pur nei mille cambiamenti in atto nel mondo e all’interno delle stesse comunità religiose, la testimonianza ancora viva e credibile non solo di un autentico figlio di Francesco, della sua spiritualità e della sua Regola, ma ancora di più un richiamo, valido per tutti noi e per ogni forma di vocazione, ad essere autentici nelle nostre scelte di vita, senza mai cedere alla moda (o, se si preferisce, alla tentazione…) di apparire a tutti i costi innovativi o, semplicemente, in linea con il modo di essere e di pensare corrente.

Giuseppe Carozza