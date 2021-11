L’ultimo saluto a Marino Dell’Omo, a Bojano lacrime e commozione per i funerali

di Marika Galletta

E’ lutto cittadino a Bojano per la prematura scomparsa di Marino Dell’Omo, tutte le saracinesche dei commercianti sono abbassate, tutto il paese si è riversato in strada per esprimere cordoglio. Anche la storica Sanitaria della famiglia Dell’Omo, è stata tappezzata da innumerevoli manifesti, scritti con il cuore più che con l’inchiostro. Tante le persone che, dalle prime luci del mattino hanno voluto salutare il feretro, adagiato nella Chiesa madre.

La Cattedrale di Bojano è diventata ad un tratto troppo piccola per contenere tutti coloro che hanno voluto salutare per l’ultima volta Marino. Una folla gremita di gente, ha atteso pazientemente l’uscita del feretro, per stringersi al dolore della famiglia attonita e distrutta. Tanti i fiori ed i messaggi di affetto e stima dinanzi il portale principale, adiacente le navate della chiesa.

Lo hanno salutato mamma Teresa, la sorella Elisa, il cognato Guglielmo, il fratello Nicola, il nipotino Lorenzo, Stefania e tutta la famiglia Dell’Omo – Lanciano, uniti ed insieme a tutta la comunità bojanese e alle rappresentanze istituzionali.

Lo ha salutato BojanoMundial, il più grande torneo sportivo del Molise, con oltre 200 squadre divise nei vari sport. Nato grazie a lui, per regalare a tutti la possibilità di scoprire la propria attitudine sportiva: “E’ iniziato tutto con te e continuerà con te. Sei stato insieme ad Elio il padre fondatore, lo scopritore di Claudia come organizzatrice e la spalla perfetta per Gaetano in tutte le vostre scorribande.”

Lo ha salutato l’Associazione “Col Cuore” dedicata a Danilo Sabatino, suo amico per la pelle scomparso prematuramente qualche anno fa: “Non ti dimenticheremo mai, custodiremo gelosamente il tuo ricordo. Grazie per essere stato Marino. Per essere stato l’amico che tutti vorremmo. Se ne è andata una parte di noi, un pezzo di cuore della nostra associazione, un amico, un fratello.”

Lo hanno salutato gli amici pedalatori del Group Cycling center Bojano: “Il tuo spirito, la tua determinazione e la tua capacità di promuovere la nostra disciplina, sono stati determinanti per renderci quelli che siamo oggi.”

Presente nel saluto anche l’ASD POLISPORTIVA BOJANO, gli amici del calcio a 5, da lui sempresostenuti: “Punto di riferimento, strada maestra, colonna portante in ogni iniziativa. Hai deciso di volare ancora più in alto, forse troppo, per continuare a guidarci da un gradino più su.”

Non sono mancati gli ambienti sportivi e calcistici, non solo del centro matesino, del capoluogo di provincia e dell’intera regione Molise, perché Marino era anche dirigente della squadra del CNL CUS Molise che disputa il campionato di serie A2.

In prima linea, era presente la sua seconda famiglia, gli amici di una vita: “Questa città non sarà più la stessa senza di te, noi non lo saremo, perché le persone come te non passano. Resti vivo nei mille ricordi che ci hai lasciato, in quegli aneddoti che si tramanderanno nel tempo perché leggendari come te, ti vogliamo bene.”

Una folla di gente ha pianto silente, ha applaudito unita da una certezza comune: “La morte lascia un dolore che nessuno può curare. Ma l’amore lascia ricordi che nessuno può cancellare.”