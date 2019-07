L’ultimo saluto a Christian Smisek nella chiesa Di San Pietro a Termoli

REDAZIONE TERMOLI

La perdita di una vita giovane tocca ancor di più gli animi di una intera comunità. Un dolore forte per un ragazzo che aveva ancora tutta una vita da vivere davanti a sé. Christian Smisek il giovane 28enne termolese deceduto sul colpo in un incidente stradale avvenuto in un caldo pomeriggio d’estate lo scorso sabato è stato salutato questa mattina per l’ultima volta da parenti e amici. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Pietro e Paolo di Termoli alle 10,30 di questa mattina da Padre Enzo. La madre, il fratello e i tanti giovani presenti hanno accompagnato il feretro di Christian all’interno della Chiesa per porgergli l’ultimo saluto. Christian era un musicista, fidanzato e con un lavoro alla Sevel. Quell’incidente lo ha strappato alla vita ma rimarrà per sempre nei cuori di chi ha incrociato il suo cammino anche solo per un attimo. Anche il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, si è stretto al dolore che ha colpito la famiglia, con un grande gesto di umanità e di aiuto concreto.