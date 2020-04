L’ultimo saggio di Massimiliano Marzillo sull’antifascismo meridionale restituisce “visibilità” a territori più marginali e trascurati dalla letteratura storiografica sulla Resistenza

Ricordiamo il 25 Aprile! Ricordiamolo nel cuore e nel segreto delle nostre coscienze: lo dobbiamo a quei giovani di allora e ai vecchi un tempo loro camerati compagni, che abbiamo perduto nel fragore di un irreale silenzio e nella colpevole desolazione dell’abbandono.

di Vittoria Todisco

Caddero soprattutto i giovani in quella dolorosa azione di rivendicazione del diritto alla Libertà e la lotta per la democrazia all’indomani dell’amara esperienza del fascismo e la crudeltà del nazifascismo. I nomi di quei ragazzi “eroi” sono incisi sulle lapidi e nella memoria di tante famiglie e dei compagni di allora divenuti vecchi nel nostalgico ricordo di un eroismo troppo spesso messo in discussione e ancora oggi motivo di insanabili strappi e contrapposizioni.

Come sarà, come potrà essere questo 25 aprile di cui domani cade il 75° anniversario?

In questo tempo sospeso! Rinchiusi come siamo nelle case, in attesa, mentre cerchiamo un qualche improbabile conforto dalla televisione dalla quale, pur volendo, non riusciamo a staccarci seppure atterriti dalle cifre che enumerano contagiati, guariti, deceduti; ogni festa, religiosa o civile, viene vissuta priva di solennità a causa del distanziamento sociale, virtuale, seppure carica di palpiti intimi.

Come sarà questo 25 aprile ? Povero di pellegrinaggi a monumenti e lapidi che ricordano coloro che hanno immolato se stessi in nome della Libertà. Ma soprattutto mancheranno loro, i venerandi, coloro che hanno combattuto dentro e fuori i campi di battaglia. Quegli uomini e quelle donne che hanno vissuto e patito il dramma di almeno due terribili dopoguerra caratterizzati da lutti, ferite e incancellabili dolori, ma che hanno saputo prodigarsi con generosità e sacrifici per ricostruire il nostro Paese uscito distrutto dalla guerra. I vecchi, i rivoluzionari per amore della Libertà, sì proprio quelli che il Corona Virus si è portato via e per i quali non ci sono più posti nei cimiteri dove le spoglie ridotte in cenere vengono seppellite senza benedizioni né preghiere non sfileranno domani con i fazzoletti rossi al collo accompagnati dalle note di Bella Ciao. Lo Stato non ha saputo proteggerli mentre si andava svuotando di valore etico oltre che professionale attraverso esigui mezzi finanziari la sanità pubblica. Si è proceduto per anni umiliando i medici. Negando risorse ai ricercatori. Lo Stato, lo stesso che non ha saputo proteggere i bambini della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia, né gli studenti della casa dello studente dell’Aquila. Quello Stato che solo ora scopre il valore eroico del mondo sanitario al cui interno medici ed infermieri si stanno prodigando fino allo spasimo ritenuti dagli italiani come angeli che, piuttosto che ali, indossano scafandri. Insieme a loro viene riconosciuta l’abnegazione delle forze dell’ordine, dei volontari, mentre si sottolinea la pazienza e la correttezza del popolo che seppure piegato dalla crisi economica che incalza ringrazia con striscioni, cantando, sventolando il Tricolore oltre che preparando brioche e ciambelle per i forzati dei reparti ospedalieri.

In questi giorni di insopportabile isolamento quello della lettura è un esercizio che aiuta a smorzare l’ansia e placare la tensione e, volendo, a comprendere meglio le ragioni che ci dovrebbero spingere a considerare con maggiore chiarezza le vicende del nostro passato storico. Un aiuto lo fornisce il recente saggio di Massimiliano Marzillo pubblicato sull’ultimo numero de “Nuovo Meridionalismo Studi ” che studia il fenomeno dell’antifascismo meridionale mettendo a confronto due territori, il Molise con la Campania.

Per il lettore tale approfondimento può servire per dare una risposta al perché almeno mezzo secolo dopo quei fatti il tema della Liberazione e della Resistenza non hanno mai del tutto appassionato la gran massa dei molisani che hanno considerato le cerimonie del 25 Aprile poco più che un atto dovuto, un attestato di riconoscenza nei confronti di coloro che hanno fatto la guerra.

Marzillo scrive: “Sul complesso e delicato tema della Resistenza italiana, negli ultimi anni si è sviluppato un significativo dibattito che sembra abbia contribuito a superare definitivamente la vecchia interpretazione che individuava nel Sud uno spettatore passivo, per nulla o poco coinvolto nella lotta di Liberazione. Una visione fortemente sostenuta, in passato, anche da autori di forte spessore.

Le ragioni che hanno portato all’immediata esclusione del Mezzogiorno dal grande libro della Resistenza sono profonde e complesse. All’indomani del conflitto il Paese avvertì fortemente la necessità di dimenticare le compromissioni con il fascismo, riuscendovi anche attraverso la costruzione artificiosa del mito dell’innocenza”.

Marzillo a tale proposito cita un precedente lavoro di Giovanni Cerchia attraverso il quale si ricorda: “ Una rielaborazione che, per risultare convincente e sedimentarsi nell’animo di un popolo in gran parte colpevole, richiedeva la rimozione collettiva del periodo antecedente il 1943. Cosicché l’italiano assurgeva al ruolo di vittima del nemico tedesco, dell’apolitico che aveva accettato il fascismo con riluttanza, senza averne condiviso i principi autoritari. Ma <uno degli effetti più gravi e più incisivi della rielaborazione-rimozione della memoria era il depennamento dell’intero Mezzogiorno dal racconto della Liberazione e della Resistenza>.

“Il Molise – sottolinea Marzillo – è senza dubbio la provincia centro-meridionale in cui l’antifascismo fu più debole. Le cause sono molteplici e tutte determinanti. Il fascismo fu prevalentemente coreografico, vistoso quanto privo di una virulenza, tanto che del conflitto mancarono i presupposti per effettuare una vera epurazione. La vecchia classe politica vi ha aderito in massa seguendo una logica prettamente opportunistica, in assenza di una maturazione ideologica e di totale condivisione dei principi. Di conseguenza, non ne espresse poi fino in fondo l’indole violenta, cosicché gli abitanti non nutrirono un astio particolare verso le gerarchie, tanto meno un risentimento particolare nei confronti di un regime che aveva improvvidamente trascinato in guerra il Paese”.

I saggi attraverso i quali Marzillo rende conto del suo lavoro di ricercatore – se si ha la l’opportunità di leggerli – sono soliti suscitare polemiche, prese di posizioni, tanto sono deflagranti nel minare la cristallinità di taluni personaggi ai quali oramai per consuetudine o per un interessato indottrinamento si attribuiscono percorsi indirizzati a ottenerne un consolidato valore politico oltre che morale. Questo ultimo saggio non è da meno. Penetra il cuore del problema, ovvero, Marzillo è andato a scovare producendo testimonianze carte e documenti i difetti di taluni personaggi che ci sono stati tramandati ed additati come figure esemplari che si sono guadagnati la qualifica di eroi e sono annoverati come miti nella memoria collettiva. Piccoli nei se vogliamo, traducibili nella tutela di interessi personali, giravolte, e plateali manchevolezze. Colpe che una volta caduto il fascismo con un generale colpo di spugna si sono volute cancellare affinché dalla passata esperienza tutti ne uscissero puliti e candidi per proseguire a testa alta nell’amministrare il potere politico della piccola regione Molise. Piccole cose forse, a confronto del malcostume di oggi e alla drammatica atmosfera che stiamo vivendo. Ma non si può fare a meno di considerare che è dal passato che nasce il nostro presente. E soprattutto perché nella fretta di dimenticare sono cadute nell’oblio figure che invece è nostro dovere celebrare. Ai nomi di Cipriano Facchinetti, Mario Brusa Romagnoli, Giuseppe Barbato la cui azione di resistenza si è espressa fuori del Molise, vanno affiancati altri il cui impegno rimane del tutto sconosciuto, ignorato, e quindi mai celebrato. Quello del campobassano Michelangelo Pappalardi di cui Marzillo diffusamente scrive, di Gino Alfani di Agnone; figure che emergono dall’anonimato, e che in Campania – altro territorio dove come il Molise fu a dir poco tiepida l’azione di resistenza secondo illustri studiosi – si batterono durante il periodo del regime a tutela dei diritti della classe operaia e costretti a subire vessazioni, carceri, come l’altro nostro concittadino Attilio Rossi privato del posto di lavoro, incarcerato e costretto al confino.

Leggendo Marzillo ci si imbatte in tante altre figure i cui nomi non compaiono nel grande libro della Resistenza italiana ma non per questo sono meno eroiche nonostante gli esempi forniti, i quotidiani atti di coraggio come quelli di un gruppo di bambini che a Vastogirardi salvarono 28 ebrei evasi da Sulmona guidandoli lungo il bosco fino alla salvezza.

Forse il parallelo che si può tracciare tra quanto accadde allora e ciò che sta succedendo oggi porta a considerare che il popolo italiano, campano, molisano e di qualsiasi altra regione italiana quando c’è da combattere non si volta dall’altro lato, lotta con le armi che possiede e gli strumenti di cui anche mettendo in moto la fantasia è capace di dotarsi.

Ricordiamo il 25 Aprile! Ricordiamolo nel cuore e nel segreto delle nostre coscienze: lo dobbiamo a quei giovani di allora e ai vecchi un tempo loro camerati compagni, che abbiamo perduto nel fragore di un irreale silenzio e nella colpevole desolazione dell’abbandono.