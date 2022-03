L’ultimo commosso saluto all’avvocato Vittorio Rizzi

Questa mattina i funerali di una delle figure più importanti del Molise

Grande commozione e partecipazione questa mattina, mercoledì 23 marzo, per l’ultimo saluto all’avvocato Vittorio Rizzi. In tanti hanno voluto dare l’addio ad uno dei personaggi più conosciuti e apprezzati del capoluogo di regione. Non solo per essere stato un primo cittadino attento e scrupoloso che ha difeso in ogni ambito la sua città, ma soprattutto sarà ricordato per i suoi modi gentili, di uomo d’altri tempi. Sempre disponibile ad aiutare gli altri anche nella sua professione, è stato un faro e una chioccia per le nuove generazioni di avvocati campobassani. Ai quali non ha mai fatto mancare i suoi preziosi consigli e l’incoraggiamento. E in tanti lo hanno voluto ricordare ieri, giorno della sua dipartita e sono voluti essere presenti oggi per l’estremo saluto.

Uno tra gli avvocati più importanti della regione, aveva il pallino per la politica tanto da ricoprire numerosi incarichi alla Regione, tra cui assessore all’urbanistica, ed è stato sindaco di Campobasso dal 1990 al 1992 con la Democrazia Cristiana.

Numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa di una delle figure più rappresentative del Molise.

Ai familiari le più sentite condoglianze da parte di Giulio e Giuseppe Rocco, Carmen Angiolini e da tutta la redazione de Il Quotidiano del Molise.