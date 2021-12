L’ultima magia di luci a Larino: annullate le luminarie 2021 (VIDEO)

L’ultimo spettacolo delle Luminarie è andato in scena il 30 dicembre

Le luci si spengono per non riaccendersi più a Larino, almeno per l’edizione in corso. L’ultimo spettacolo delle Luminarie è andato in scena proprio nella giornata di oggi, 30 dicembre.

Con un video sulla pagina Facebook ufficiale delle luminarie l’associazione ‘Larino nel cuore’ ha annunciato l’annullamento dell’edizione 2021. “Non ci sono più le condizioni per svolgere in pienezza l’evento. Condizioni determinate da cause esterne che di fatto prescindono la volontà degli associati e degli addetti ai lavori”.

L’edizione 2021 partita quasi eroicamente lo scorso 8 dicembre ha visto una grandissima organizzazione. “Purtroppo, però, la pandemia è ritornata a far paura e non c’erano più le condizioni per esprimere in potenza massima questo evento. Le prime date sono state meravigliose. Non sembrava di essere neanche nel 2021. Non possiamo andare avanti ulteriormente in queste condizioni legate alla pandemia. Ringraziamo tutti coloro che sono stati a Larino e chiediamo perdono a tutti coloro che ancora si stavano organizzando per venirci a trovare. Sicuramente ci rivedremo nel 2022”.