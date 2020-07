Luigi Greco è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Campobasso

Il nuovo comandante dei Vigili Urbani di Campobasso è Luigi Greco. Si tratta di un 52enne nato a Barletta, risultato vincitore della selezione dopo la valutazione dei curricula effettuata da una commissione nominata dal sindaco.

Nei giorni del 14-15 e 16 luglio si sono tenuti i colloqui con i candidati ammessi alla selezione e al dottor Greco è stato attribuito il miglior punteggio e dal colloquio è risultato che lo stesso ha competenza specifica con riferimento alle pregresse esperienze in relazione ai diversi profili concernenti l’attività di Comandante della Polizia locale, in particolare con riguardo: a) all’attitudine al comando ed alla gestione del personale; b) all’organizzazione del Corpo e dei servizi; c) all’attitudine manifestata circa la prospettazione dei rapporti con l’Ente comunale, l’Autorità e la Cittadinanza.

Pertanto il dottor Greco è stato individuato quale vincitore della selezione per l’incarico a tempo determinato di Dirigente dell’Area Polizia Locale e l’assunzione avverrà a decorrere dal 1° settembre.

IL DECRETO SINDACALE