REDAZIONE

Mercoledì 8 maggio Luigi Di Maio sarà a Campobasso insieme a tanti portavoce e insieme ai candidati alle elezioni europee e alle amministrative. «Parleremo di cosa abbiamo fatto e cosa c’è ancora da fare in Molise, in Italia e in Europa. Sarà una grande festa». L’appuntamento è alle 19.30 in piazza Gabriele Pepe.