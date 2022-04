Luigi Centracchio medaglia d’oro all’European Cup

Nuova medaglia d’oro per Luigi Centracchio, il 18enne judoka isernino che, nella categoria 73kg, dopo l’argento dello scorso 5 marzo nella sua prima gara da senior al Continental Open di Praga, piazza il colpo vincente sul tatami e sale sul gradino più alto del podio a Lignano Sabbiadoro.

Luigi, fratello della medaglia di bronzo a Tokyo, Maria Centracchio, ha sconfitto nell’ordine avversari provenienti da Israele, Ungheria, Belgio, Austria e, in finale, di nuovo Ungheria. Trecentosei in tutto gli atleti della classe juniores provenienti ai 17 nazioni: ma l’inno che risuona alla fine è quello italiano grazie proprio a Luigi Centracchio.