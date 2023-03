L’ufficio postale ‘si trasforma’ e ospita un concerto di musica classica

Appuntamento a sabato 25 marzo, alle dieci, nei locali delle Poste di via Pietrunto a Campobasso. Durante la performance degli allievi del Conservatorio Perosi i cittadini potranno eseguire tranquillamente le operazioni quotidiane

Sabato 25 marzo, dalle 10, l’ufficio postale di Campobasso Centro (via Pietrunto) ospiterà un concerto di musica classica tenuto dagli allievi del Conservatorio “Lorenzo Perosi”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della manifestazione internazionale “Bach in the Subways”, nata nel 2010 negli Stati Uniti con l’intento di portare la musica classica tra la gente. In Molise viene organizzata a partire dal 2015 dal Conservatorio Perosi.

All’evento, aperto al pubblico e completamente gratuito, parteciperanno rappresentanti dell’istituto e di Poste Italiane.

Durante il concerto l’ufficio postale sarà regolarmente disponibile per tutte le operazioni.