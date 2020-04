Ludoteche e parchi gioco, l’appello a Toma: «Chiediamo sostegno»

La lettera è stata inviata all’attenzione del presidente della Regione Molise, Donato Toma, e sottoscritta dai responsabili delle ludoteche e dei parchi gioco molisani. Sotto la lente la “sopravvivenza” di queste attività a seguito degli obblighi imposti dal distanziamento sociale dovuto al coronavirus e la richiesta è una sola: quella di essere sostenuti. Fanno sentire la loro voce i responsabili dei luoghi di solito adibiti al gioco e ai momenti di svago dei bambini che, gioco-forza, stanno risentendo della chiusura e del distanziamento sociale dovuto alle norme sul coronavirus. «Ci siamo uniti in un unico gruppo comprendente le ludoteche e i parchi gioco della nostra regione. Questo tipo di strutture si è evoluto negli ultimi anni e ha rappresentato per molte famiglie un luogo dove grandi e piccini hanno avuto la possibilità di condividere del tempo di qualità, festeggiare eventi o affidare i propri bambini. Lavorando con e per i bambini, le nostre attività hanno chiuso i battenti insieme a quelli delle scuole a causa dell’emergenza sanitaria, e apriranno, se apriranno, come ultime! Questo a causa della difficoltà di assicurare la distanza di sicurezza tra i bambini! Spesso ci capita, nei provvedimenti post Covid-19, di ricercarci tra le categorie, ma ludoteche e parchi gioco non rientrano in nessuna di esse , per cui spesso non sappiamo come e se verremo mai regolamentati e soprattutto tutelati e aiutati concretamente. L’unico modo per restare in piedi è essere sostenuti, usufruire di finanziamenti a fondo perduto che ci possano far resistere fino a quando non solo il Governo ci permetterà di riaprire, ma fino a che le famiglie tornino a quella serenità che possa dirigerli verso le abitudini che avevano prima del Coronavirus».