“Ludoteca Taxi clown”, presentata l’iniziativa nel piazzale antistante la Questura di Campobasso

Nella mattinata odierna, alle ore 10.00, nel piazzale antistante la Questura di Campobasso, il Questore Giancarlo Conticchio, alla presenza del presidente nazionale dell’Associazione “Clownterapia Paciok Onlus”, ha presentato l’iniziativa“Ludoteca Taxi Clown”, facente capo alla citata Associazione e che da poco ha ottenuto il patrocinio della Polizia di Stato.

Si tratta di un’iniziativa a carattere itinerante, a cui aderisce anche l’Avis Protezione Civile di Campobasso e che interesserà diverse città italiane con lo scopo di rendere attraverso l’impiego del “Taxi Clown” utilizzato dall’Associazione meno lungo e faticoso il tragitto dei pazienti pediatrici e delle persone anziane dalle loro abitazioni ai reparti ospedalieri, alle case di riposo o altre strutture quali asili per l’infanzia, asili senili e case famiglia.

Il camper, dotato dei comfort previsti per la clown terapia, può essere utilizzato anche in caso di calamità naturali, ove vi sia necessità di provvedere alle esigenze di bambini ed anziani rimasti coinvolti.

Inoltre, il personale dell’Associazione impiegato a bordo del camper è periodicamente sottoposto ai controlli sanitari previsti dall’attuale normativa anti-covid e munito dei dispositivi di protezione necessari.Il patrocinio della Polizia di Stato è stato concesso all’iniziativa per l’alto rilievo sociale che la stessa riveste e come forma di riconoscimento del valore benefico dell’attività che i volontari dell’Associazione svolgono, a titolo gratuito, a favore di soggetti in condizioni di fragilità.