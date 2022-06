Ludopatia, Romagnuolo: “Si fa sul serio, partite le assunzioni per lavorare sul fenomeno”

Procedure di assunzione di psicologi ed assistenti sociali in corso, e acquisto del macchinario rTMS, in dotazione al Serd, in dirittura d’arrivo: questi alcuni degli aspetti salienti emersi durante la riunione del Comitato consultivo sul gioco d’azzardo svoltasi a Palazzo D’Aimmo.

“Un primo passo per cominciare a lavorare con serietà e puntualità sul fenomeno della ludopatia in Molise – ha commentato il presidente dell’organismo, Aida Romagnuolo – In merito , avevo inviato una nota al direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, che, raccogliendo il mio invito a partecipare all’incontro, con puntualità ed attenzione, ha riferito dell’attività che la sua struttura sta portando avanti per concretizzare e raggiungere obiettivi utili. Ora, andranno ridefiniti i ruoli per una maggiore e migliore sinergia, per non lasciare nulla al caso e soprattutto per redimere il gioco d’azzardo in regione. Dunque, piena concertazione tra Asrem e Regione, tra Enti ed Associazioni, considerando il Comitato un punto di riferimento. Intanto, già da settembre – ha aggiunto – partiranno dei progetti di sensibilizzazione. Cercheremo di coinvolgere direttamente l’Ufficio scolastico regionale, come già nelle intenzioni dell’Asrem. L’obiettivo – ha concluso Romagnuolo – resta quello di aiutare il nostro territorio a scongiurare le dipendenze, non dimenticando il rispetto delle normative inerenti il fenomeno”.