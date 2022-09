Ludopatia “piaga sociale”, “nella sola Termoli giocati più di 1700 euro a persona all’anno”

L’allarme lanciato nel corso della presentazione del progetto “Giocare senza rischi” che sta portando avanti l’associazione Casa dei Diritti assiee a Konsumer Italia. “Il gioco d’azzardo è un mondo che nel 2021 ha fatto girare 110miliardi di euro in Italia”

Più di 1700 euro pro capite all’anno per un totale di 55milioni di euro giocati nella sola Termoli per quella che viene considerata una vera e propria “malattia”.

E’ stato presentato questa mattina, 27 settembre, a Termoli, il progetto “Giocare senza rischi” che sta portando avanti la Casa dei Diritti in collaborazione con Konsumer Italia. Il progetto si è tenuto presso l’aula magna dell’Istituto Industriale “Majorana” di Termoli.

“La ludopatia è sempre più un dramma sociale – ha affermato la presidente della Casa dei Diritti, Laura Venittelli – se pensiamo che a Termoli vengono giocati all’anno procapite 1700 euro per un totale di oltre 55milioni di euro. Ecco perché capiamo quanto è importante fare un’azione informativa non solo verso le fasce più adulte della popolazione ma anche verso quelle più giovani.

Abbiamo messo a disposizione un numero verde di supporto e una rete di psicologi e professionisti nella materia del sovraindebitamento oltre ad un accordo con il Sert per il partnetariato sociale”. L’attenzione deve essere data tutta ai sintomi “che sono essenzialmente quelli del giocare troppo e in maniera compulsiva. Gli effetti quello di arrivare a giocarsi il patrimonio”.

“E’ da tre anni che seguiamo questo progetto – ha affermato Fabrizio Premuti, presidente nazionale di Konsumer Italia – dobbiamo stare attenti a distinguere intrattenimento e gioco dalla dipendenza e dobbiamo farlo capire alle classi più giovani da cui arrivano segnali forti di dipendenze”. Sotto la lente anche l’uso spasmodico dei telefoni cellulari e la game addiction, come ha affermato Tito Livio Mongelli, del Consorzio Lavoro e Ambiente “che colpisce gli adolescenti e giovani che entrano in un mondo virtuale in cui piano piano ci si allontanano dalla realtà e dalle amicizie e trascurano l’impegno scolastico”.

“Il gioco d’azzardo legale è un mondo che fa girare 110miliardi di euro che è la raccolta del 2021, un anno in cui il Paese è stato chiuso per 8 mesi e nonostante questo c’è stato un giro impressionante. Si tratta di un mondo che risulta molto attrattivo per le mafie – ha affermato don Armando Zappolini – ci sono quartieri e città dove la presenza mafiosa nella gestione del gioco d’azzardo è molto forte. E’ bene aprire gli occhi”.