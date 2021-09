Lucito paese dell’Amicizia Poetica

Si terrà sabato 4 settembre a Lucito il premio nazionale di poesia “Majje Dde le Defenze” che è giunto alla sua terza edizione. Il premio ideato dal dott. Vincenzo Galluzzi so propone di stimolare l’amicizia tra i poeti e Lucito. Il premio prende il nome da un’antica tradizione lucitese che intende festeggiare l’arrivo della primavera e con essa il rifiorire della natura. La tradizione vuole che il 1° maggio “O Pagliare” una struttura conica rivestita di fiori di campo con all’interno un giovane forzuto viene portato in giro per il paese, contornato da giovani vestiti nel costume tradizionale di Lucito. Il tutto viene allietato da musica, canti e balli. Allo stesso tempo in ogni rione viene imbandita una tavola di prodotti tipici che dimostra la disponibilità dei Lucitesi alla socializzazione. Ispirandosi a questi principi il premio accoglie poeti da tutta Italia, i quali partecipano non curanti della distanza dalle loro località di residenza al nostro territorio molisano. Tuttavia nutrita è anche la rappresentanza di poeti molisani che vengono da molti paesi della regione. La ferrea volontà degli organizzatori ha fatto si che nel piccolo paese si nata “La Piazzetta della Poesia” dove su piastrelle sono conservate le poesie dei vincitori di ogni anno, nella sezione lingua e vernacolo. Un ringraziamento va all’amministrazione comunale di Lucito che con a capo l’attuale sindaco Giovanni Marasca, ma un plauso va anche alla precedente prima cittadina Fabiola De Marinis, oltre che alle aziende private che garantiscono con il loro apporto la realizzazione dell’evento.