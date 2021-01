Lucio Pastore: «Non è vero quello che dice Facciolla, i malati Covid vanno regolarmente al Cardarelli»

«Quanto dichiarato dal consigliere regionale Vittorino Facciolla su presunte telefonate fatte a Isernia e Termoli per non mandare più i pazienti Covid al Cardarelli non risponde alla verità dei fatti». La smentita, immediata, sul “giallo” delle telefonate arriva direttamente dal dottore Lucio Pastore, primario del Pronto Soccorso dell’ospedale Veneziale del capoluogo pentro che continua: “La verità – dice ancora il medico di Isernia – è che ci hanno solo detto di non trasferire malati ieri sera, ma stamattina, ma per motivi esclusivamente logistici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Quindi nessun allarme, sia per il Veneziale che per il San Timoteo di Termoli – ha terminato il dottor Lucio Pastore – che per ora restano ospedali solo di accettazione e transito, in direzione Campobasso, per i pazienti Covid».