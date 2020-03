Lucio Pastore: “In Molise, serve Gino Strada con Emergency”

“Emergenza Covid-19: la gestione politica può determinare problemi. Dobbiamo sperare in un intervento del governo centrale, con un decreto Molise, simile al decreto Calabria, che sostituisca la classe locale con una classe indipendente”.



A chiederlo è Lucio Pastore, primario del Pronto Soccorso di Isernia, che propone Gino Strada, con Emergency, come possibile commissario per la gestione della sanità molisana. In una lunga nota, Pastore illustra l’attuale situazione in regione, evidenziando i punti deboli. “La politica, invece di programmare i servizi in relazione ai reali bisogni del territorio, li ha utilizzati per la gestione delle proprie clientele. Tra queste priorità delle clientele ci sono stati gli accreditamenti e le convenzioni con strutture private di cui il territorio non aveva bisogno.

Ora è scoppiata la pandemia coronavirus – prosegue – ed il razionale avrebbe voluto che si separassero nettamente i percorsi covid e non covid, differenziando gli ospedali, ma bisognava riattivare le strutture di Venafro (Isernia) e Larino (Campobasso). Una simile scelta poteva essere pericolosa per i privati accreditati, ed ecco che la politica si imballa e può generare anche situazioni operative pericoloso. Sia ben chiaro – precisa Pastore – per il momento il sistema ha retto, nonostante alcuni evidenti problemi generati dai privati convenzionati. Tuttavia – conclude – cominciano a sentirsi scricchiolii legati alla necessità di preservare la linea politica della privatizzazione di cui questo governo regionale è espressione”.