Lucia Spezzano ricorda Jacovitti che ha illustrato le sue favole

Jacovitti, il grande Maestro del fumetto, nato a Termoli, molisano doc, il Walt Disney italiano, un artista che bisognerebbe ricordare maggiormente e far conoscere anche alle nuove generazioni.

Un grande artista ed anche una grande persona che, nonostante la sua enorme notorietà, è rimasto, sempre, una persona semplice.

Io avevo appena scritto il mio libro Tredici Favole da Raccontare, che ha avuto, subito, un grande riscontro di vendite e di apprezzamenti tra i lettori; il mio sogno era quello di farlo illustrare da una grande firma del fumetto; volevo che i personaggi, nati dalla mia fantasia, che si erano magicamente raccontati nelle tredici favole, attraverso la mia penna, per darci insegnamenti di vita e per spronarci ad essere migliori, avessero una loro fisionomia; si rivelassero, agli occhi del lettori, attraverso la matita ed i colori di un grande artista.

Conoscere Jacovitti è stato semplice, una persona che seppur famosissima non aveva peso la sua umanità e la sua umiltà.

Ho trovato il suo numero di telefono sulla guida telefonica di Roma, qualcosa di impensabile oggi per personaggi anche molto meno importanti di quanto lo fosse Jacovitti.

Sentirlo al telefono è stato una grande emozione, gli ho chiesto di illustrare le mie favole, mi ha fatto notare i suoi numerosi impegni, mi ha detto che non poteva, ha accettato però di ricevere il libro con la promessa che gli avrebbe dato un’occhiata.

La gioia piu’ immensa è stata quella di sapere che le favole erano piaciute tantissimo sia a Jacovitti che alla sua carissima moglie, Floriana Jodice, a cui era legatissimo; Gli sono piaciuti così tanto da decidere, lui che aveva già illustrato capolavori immortali, come Pinocchio ed Alice nel Paese delle Meraviglie, ad illustrare un libro, potenziale capolavoro, come le Tredici Favole da Raccontare, creando tredici disegni, una per ogni favola e la copertina del libro. Per me è stato un privilegio enorme, non potrò ringraziarlo mai abbastanza per aver letto le mie favole e per averle illustrate con il suo inequivocabile tratto.

In questi giorni è uscita la terza ristampa del libro; un vero peccato che Jacovitti sia salito in Cielo così presto, ci ha lasciato però un grande patrimonio di fumetti, di personaggi, di disegni, un mondo intero, il mondo di Jac.