Luci e ombre della gestione scuolabus a Palata: la minoranza presenta interrogazione al sindaco

Dopo l’estate e le vacanze è tempo per bambini e ragazzi di ritornare sui banchi di scuola.

Purtroppo, a Palata, già all’inizio del nuovo anno scolastico ci sono polemiche da parte di alcune famiglie.

Infatti l’amministrazione comunale ha messo in atto alcuni cambiamenti per quanto riguarda il servizio comunale di scuolabus.

Dopo aver ascoltato le lamentele e raccolto informazioni, il Gruppo di minoranza “Palata Oltre il 2020” presenterà un’interrogazione al Sindaco per capire meglio la questione.

Il consigliere di Minoranza Del Gesso fa un excursus sulla questione Scuolabus.

“Premesso che:

il Comune, ha a disposizione da quest’anno un pullmino nuovo con una capienza di 32 posti;

-il servizio scuolabus, nonostante le modifiche al regolamento sull’utilizzo del pullmino, dovrebbe essere destinato a coloro che hanno particolari esigenze e priorità: abitazione distante dal plesso scolastico (campagna e periferia), soggetti diversamente abili e/o per chi non ha alcuna possibilità ( motivi lavorativi o altro) di accompagnare i propri figli a scuola.

Il predetto servizio diventa così una concreta soluzione alle esigenze delle famiglie reso, per quest’ultime, da SEMPRE IN MODO GRATUITO. Lo stesso servizio inoltre, può essere (ed è tutt’oggi) usufruito da parte di soggetti che abitano nelle vicinanze del plesso scolastico o che non abbiano particolari problematiche logistiche o altro, per quest’ultimi il medesimo viene erogato dietro versamento una quota prestabilita, a pagamento, dall’amministrazione;

-il servizio scuolabus, nonostante le modifiche al regolamento sull’utilizzo del pullmino, dovrebbe essere destinato a coloro che hanno particolari esigenze e priorità: abitazione distante dal plesso scolastico (campagna e periferia), soggetti diversamente abili e/o per chi non ha alcuna possibilità ( motivi lavorativi o altro) di accompagnare i propri figli a scuola. Il predetto servizio diventa così una concreta soluzione alle esigenze delle famiglie reso, per quest’ultime, da SEMPRE IN MODO GRATUITO. Lo stesso servizio inoltre, può essere (ed è tutt’oggi) usufruito da parte di soggetti che abitano nelle vicinanze del plesso scolastico o che non abbiano particolari problematiche logistiche o altro, per quest’ultimi il medesimo viene erogato dietro versamento una quota prestabilita, a pagamento, dall’amministrazione; l’orario scolastico da quest’anno, per motivi organizzativi della scuola, è stato variato ovvero l’attuale orario non prevede più il rientro come l’a.s. 2021/2022 e pertanto tutti gli alunni escono alle ore 14:00.

l’amministrazione comunale, all’atto delle adesioni al servizio Scuolabus ha deciso (non si capisce perché) di accogliere tutte le domande pervenute per l’utilizzo dello scuolabus da parte dei cittadini (nonstante la capienza di 32 posti), senza valutare priorità, esigenze, distanza dalla scuola ed altre situazioni. Ovviamente le adesioni accettate dal Comune hanno superato la disponibilità dei posti massimi consentiti dal automezzo (32) arrivando a circa 50/55, con la conseguenza che il pullmino dovrà effettuare due viaggi per accompagnare tutti i bambini e ragazzi a destinazione, non solo; Considerando che alle ore 14:00, oltre agli alunni anche il personale scolastico termina le proprie attività, per il gruppo di bambini del secondo viaggio non verrebbe loro garantita la vigilanza. Infatti quest’ultimi si troverebbero ad attendere il pulmino, da soli, in mezzo alla strada, per circa 15/20 minuti.

L’amministrazione ha ben pensato, al fine di risolvere il problema (ma l’hanno, invece, complicato) di chiedere al dirigente scolastico l’uscita anticipata per alcuni bambini e ragazzi (primo Gruppo), mettendo in difficoltà e stravolgendo tutta l’organizzazione della scuola, creando al contempo malcontento tra le famiglie le quali non hanno neppure ricevuto informazioni da parte del Sindaco rispetto alla situazione summenzionata.

Il Dirigente Scolastico, in base alla comunicazione dell’amministrazione con cui veniva indicato semplicemente“ il giro/tragitto che il pullmino effettua solitamente all’interno del paese”, si è trovato a dover individuare i ragazzi e i bambini che abitano nelle zone percorse dal Pullmino ( all’interno del paese) e disporre, solo per questi ultimi, l’uscita anticipata alle 13:45.

In tal modo il pullmino accompagna alle proprie abitazioni gli alunni che escono alle 13:45 ( che abitano all’interno del paese ) per poi rientrate in tempo utile per caricare (il secondo gruppo) coloro che escono alle ore 14:00.

Tutto questo caos per risolvere un problema, a nostro parere, causato dalla gestione sbagliata del servizio Scuolabus da parte dell’amministrazione comunale che, oltretutto, ha creato disagi ad alcune famiglie con l’aggiunta di malumori e incomprensioni.

Alla luce di quanto appena descritto, ritengo che le cose potevano e possono essere gestite diversamente: per prima cosa l’amministrazione, nel raccogliere le adesioni, avrebbe dovuto

( dovrebbe) fissare dei criteri e delle priorità, in base alle esigenze REALI delle famiglie per poi stilare una graduatoria, in considerazione del fatto che il Pullmino ha 32 posti e non 50/55;

Poi, man mano, se ci fossero stati posti liberi, concedere la possibilità di usufruire del servizio anche a chi non ha particolari esigenze e che vorrebbe usufruire del servizio per semplice comodità o per altri motivi.

Invece no.

Oggi lo Scuolabus deve fare più fermate, tragitti piu lunghi, penalizzando chi utilizza il servizio per reali Esigenze a prescindere se abita in campagna o in paese e che allo stesso tempo ritarda il rientro a casa dei bambini che abitano più lontano ( campagna e periferia).

Credo che l’amministrazione, se vuole accontentare tutti, ma proprio tutti, ovvero anche chi abita a 200 metri e/o per chi non ha particolari esigenze, potrebbe attivare un secondo pullmino.

Qualcuno si chiedrà: “chi paga???”. Beh, essendo un servizio, che sicuramente comporta un maggiore dispendio di risorse, destinato a coloro che non hanno particolari esigenze e che vogliono utilizzare il servizio per semplice comodità, le spese dovrebbero essere a totale carico dell’utente oppure del Comune, se lo stesso ha intenzione di concedere un privilegio invece che garantire un Servizio fondamentale.

Mi chiedo ( ci chiediamo) se la priorità dell’Amministrazione Comunale sia veramente quella di garantire a tutti, in egual misura, il diritto all’istruzione oppure di mettere al primo posto i privilegi???

Con l’attuale scelta ( gestione del servizio scuolabus) ci sembra che le famiglie che abitano più lontano dal plesso scolastico e coloro che hanno situazioni particolari, siano al quanto svantaggiate”.

La decisione presa da parte del comune non convince il Gruppo “Palata Oltre il 2020”, lista civica all’opposizione ovvero i consiglieri Del Gesso e Manes.

Così, tramite il presente comunicato, il gruppo di minoranza ha fatto sapere che nel corso del prossimo consiglio comunale presenterà un’interrogazione a riguardo: «Lavoriamo per spingere gli amministratori a prendere i giusti provvedimenti per rimediare a questa situazione. Siamo, come sempre, a disposizione per trovare soluzioni che soddisfino tutti, indistintamente » dichiara il consigliere Del Gesso.