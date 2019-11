Luci e mercatini, la magia del Natale torna a Larino (VIDEO)

Il periodo più emozionante, incredibile e sereno dell’anno è finalmente arrivato e Larino si è vestita meravigliosamente per l’occasione. Tante lucine colorate illuminano la città creando un’atmosfera unica e strabiliante. Passeggiando nel centro storico vi ritroverete immersi in una favola scintillante, i vostri occhi si riempiranno di gioia. Anche quest’anno non mancherà un ospite speciale, venuto da terre lontane con la sua slitta e in compagnia delle sue renne e dei suoi elfi magici: Babbo Natale.

I bambini potranno consegnare le letterine con tutti i desideri direttamente a Babbo Natale.

Ecco i giorni in calendario: 7-8-14-15-21-22-26-27-28-29 Dicembre ed il 5-6 Gennaio.