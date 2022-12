Luci di Natale su Campobasso fra chi le accende e chi vorrebbe spegnerle

C’è chi non ci avrebbe mai rinunciato, qualcun altro sostiene che le luminarie di Natale non sono necessarie in questo periodo storico molto complicato perché bisogna risparmiare. E poi ci sono quelli che dicono che le luci di Natale “la loro figura la fanno, perché vedere una città “illuminata” fa sempre piacere”. Nel frattempo l’amministrazione comunale di Campobasso ha detto la sua spingendo sull’interruttore delle luci e non saremo noi a dire se ha fatto bene o no!

