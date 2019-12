L’Associazione Culturale “La Faglia” di Oratino organizza per domani 8 dicembre dalle ore 19.00, la manifestazione enogastronomica “Luci, colori e sapori….aspettando il Natale”, patrocinata dal Comune e dalla Arcipretura Santa Maria Assunta in Cielo e sponsorizzata da tutti gli esercenti commerciali di Oratino. La manifestazione, fortemente voluta dal nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione eletto nello scorso mese di luglio, introduce il periodo prenatalizio che culminer√† con il trasporto e l’accensione della “Faglia di Oratino” dalle ore 15,00 del 24 dicembre. Per le vie del Borgo saranno somministrati, a prezzi modici, i piatti tipici della tradizione culinaria oratinese. De non perdere!