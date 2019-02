Luci accese in piena notte nella nuova scuola di via Umbria

Mezzanotte di sabato sera, luci accese nel nuovo polo scolastico di via Umbria a Isernia. La segnalazione di un lettore che ha immortalato alcune classi della nuova struttura scolastica illuminate. Perché le luci erano accese nel cuore della notte e per di più di sabato sera? Una dimenticanza o qualche problematica legata all’impianto di illuminazione? Queste le domande che si pongono i cittadini che sperano non si tratti dell’ennesimo spreco di soldi pubblici. Alcuni residenti erano intenzionati anche a chiamare le forze dell’ordine, con il timore che potesse trattarsi di un gruppo di balordi entrati nella struttura chiusa.