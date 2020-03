Luce rossa all’Asrem per combattere il Coronavirus

Da oggi, venerdì 13 marzo, la Palazzina della Direzione della ASREM verrà illuminata da una luce.

Essa rappresenta un ringraziamento ed un monito.

Un ringraziamento ai Molisani per il senso civico dimostrato nella emergenza che ci vede coinvolti.

Un monito a “non abbassare la guardia” ed a rispettare le regole che ci siamo posti per il bene comune.

Non da ultimo, rappresenta il lavoro svolto con abnegazione, passione e sacrificio da tutti gli operatori della ASREM chiamati ad un impegno eccezionale per garantire la salute di tutti.

La luce illuminerà il periodo che stiamo vivendo e verrà spenta quando non ne avremo più bisogno.