Luce per il mondo e nostra gloria

Solennità della Presentazione del Signore



La Parola offertaci in occasione della liturgia per la Presentazione del Signore, ci da la possibilità di riflettere sul concetto di consacrazione (cum-sacrare), ovvero rendere sacro con e in Dio. I cristiani uniti a Gesù nel battesimo sono consacrati, innestati nel mistero d’amore della Trinità e quindi divinizzati. Ciò conferisce loro dignità, rispettabilità, importanza in quanto sono figli dell’unico Padre e coeredi di Cristo. Tale stato non è riservato però esclusivamente ai battezzati (i quali hanno però il privilegio di attingere più facilmente alla pienezza della Grazia). Tutti gli uomini sono oggetto dell’Amore divino e quindi coinvolti nel disegno salvifico (cfr. LG 16; NA 3-4). Ciò che è amato da Dio diventa sacro anche per noi. Se Gesù si è fatto servo dell’umanità, ancora prima di redimerla con il suo sacrificio, tanto più dobbiamo avere un atteggiamento di premura e carità verso i non cristiani.



In questa ricorrenza si celebra anche la festa dei religiosi: frati, suore, monache e monaci, ovvero coloro che hanno deciso di vivere la loro consacrazione battesimale sul modello della vita di Cristo che è stato povero (cfr. Lc 9,23), casto (cfr. Mt 19,12) e obbediente (cfr. Lc 8, 21). Riportiamo di seguito un brano della Lumen Gentium: «[Il religioso] già col battesimo è morto al peccato e consacrato a Dio; ma per poter raccogliere in più grande abbondanza i frutti della grazia battesimale, con la professione dei consigli evangelici nella Chiesa intende liberarsi dagli impedimenti che potrebbero distoglierlo dal fervore della carità e dalla perfezione del culto divino, e si consacra più intimamente al servizio di Dio» (cfr. LG 44).



Commento a Lc 2, 22-35



+Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.+



Luca tiene a sottolineare la scrupolosità di Maria e Giuseppe nel presentare il bambino al tempio di Gerusalemme. Questo ci fa capire come Gesù sia cresciuto in un ambiente osservante. Infatti ogni primogenito d’ebreo doveva essere riscattato perchè apparteneva al Signore (cfr. Es. 13, 12-14). Da notare l’offerta per il riscatto: si tratta di tortore e colombi, il genere di sacrifici che presentavano i poveri. È interessante considerare come anche Isacco sia stato riscattato, infatti un ariete lo ha sostituito per il sacrificio. Generalmente i benestanti offrivano un agnello, i ricchi potevano arrivare a far sacrificare dal sacerdote anche un vitello. Oggi più nessun sacrificio cruento deve essere fatto, perchè il sacrificio di Cristo ha riscattato tutti e ci ha salvati dalla morte.

Uno degli annosi problemi di chi interpreta le Scritture e cercare di comprendere se il Cristianesimo sia o no in continuità con la religione Ebraica, ovvero se il cristianesimo sia da intendere come un perfezionamento della fede dei padri o si presenti come qualcosa di totalmente nuovo. Se teniamo presente la Dei Verbum al n.4, ovvero la costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione, le due posizioni estreme sembrano conciliarsi presentando Gesù come colui che porta a compimento l’Antico Patto inaugurando un’epoca nuova, cito di seguito uno stralcio del documento: [ Dopo aver a più riprese e in più modi, parlato per mezzo dei profeti, Dio « alla fine, nei giorni nostri, ha parlato a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1,1-2). Mandò infatti suo Figlio, cioè il Verbo eterno, che illumina tutti gli uomini, affinché dimorasse tra gli uomini e spiegasse loro i segreti di Dio (cfr. Gv 1,1-18). Gesù Cristo dunque, Verbo fatto carne, mandato come «uomo agli uomini » [3], « parla le parole di Dio » (Gv 3,34) e porta a compimento l’opera di salvezza affidatagli dal Padre (cfr. Gv 5,36; 17,4) ]. Serviamoci di un’immagine allegorica: la luce della luna e delle stelle stanno al paesaggio come l’antico testamento alle verità di Dio; allo stesso modo, la luce del Sole sta al paesaggio come il Vangelo alle verità di Dio. Prima di Cristo il mistero di Dio si intravedeva appena, mentre Gesù ce ne ha rivelato chiaramente il volto (cfr. Gv 14, 8-11). L’Antico testamento più che rivelarci chi è Dio ci mostra cos’è l’uomo davanti a Lui: una creatura fragile e incoerente; il Nuovo testamento vuole rivelarci chi è Dio davanti all’uomo: colui che ci ama e dà tutto per noi, nonostante la fragilità e l’incoerenza che ci contraddistingue.



+Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo:

«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo

vada in pace, secondo la tua parola,

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,

preparata da te davanti a tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».+



Può l’uomo vivere una comunione intima con Dio senza godere della condizione privilegiata del battezzato? Dando credito a quello che Luca narra riguardo a Simeone sembrerebbe proprio di si. L’uomo di Dio, il profeta, è colui che ha acuito l’occhio dell’anima e vede con maggior chiarezza e lungimiranza la storia nella sua relazione con la Divina Provvidenza. Queste persone sono attente alla voce dello Spirito e la sanno distinguere fra mille altre. Ecco perchè Simeone non ha dubbi quando vede il piccolo bambino. Possiamo leggere questo brano anche dando a Simeone una valenza simbolica: egli rappresenta l’Israele che sa riconoscere il vero messia e che quindi può “morire” per rinascere e iniziare un nuovo esodo. Il ruolo dell’Antica Alleanza è giunto a compimento all’arrivo dell’uomo che aspettava. Notiamo inoltre come la Luce portata da Gesù sia per tutta l’umanità, ovvero le “genti”, questo e solo questo (che comunque non è poco) avrebbe dato gloria ad Israele.



+Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima -, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori»+



Luca sottolinea come la seconda parte della profezia fosse destinata a Maria, quasi a voler evidenziare il suo ruolo speciale nella storia della Salvezza: lo stare affianco a Gesù sempre, fino alla croce, anzi anche oltre (cfr. Gv 19, 27). Parlando della sua missione Simeone rivela come Gesù è Verità che rivela non solo Dio, ma anche il cuore che ne viene illuminato. Confrontandoci con il suo messaggio e la sua vita scopriamo chi siamo, se già percorriamo una strada di resurrezione o abbiamo bisogno di un cambio di rotta, prima di cadere nel baratro del non senso e della morte.



Felice Domenica

Fra Umberto Panipucci