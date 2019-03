Luca Trapanese a Campobasso per raccontare la sua storia di accoglienza e amore

REDAZIONE

CAMPOBASSO

“Contro ogni pregiudizio”, anche a Campobasso iniziative per la Giornata Mondiale della Sindrome di Down.

Il 21 marzo la quattordicesima edizione dell’appuntamento internazionale sancito ufficialmente da una risoluzione dell’Onu, nato per diffondere la conoscenza e consapevolezza sulla sindrome, per creare una nuova cultura della diversità, e per promuovere il rispetto e l’integrazione nella società delle persone con sindrome di down.

Il fatto di essere denominata anche come trisomia 21 – caratterizzata dalla presenza di un cromosoma in più, tre invece di due, nella coppia cromosomica 21 all’interno delle cellule – ha motivato la scelta della data del 21 marzo. Il tema dell’edizione 2019 è “Cittadini come voi”, per richiamare l’attenzione sulla presenza delle persone con sdD e sul loro diritto ad essere riconosciuti cittadini come tutti, per promuoverne la piena inclusione, su una base di uguaglianza con gli altri, e in tutti gli aspetti della società. A Campobasso, per l’occasione, arriverà Luca Trapenese, ospite speciale all’auditorium Pertini di Campobasso.

Trapanese, è un single, omosessuale, divenuto padre della piccola Alba affetta da sindrome di down, che cresce da solo con amore. Autore del libro “Nata per te”, è diventato il simbolo dell’accoglienza e dell’amore.

Il simbolo della storia di un’adozione che ha commosso l’Italia intera, raccontata insieme ad un altro padre, Luca Mercadante.

Una riflessione dolce e incandescente sulla paternità di cui Trapanese parlerà con studenti ed insegnanti del Pertini. Appuntamento al 21 marzo, alle ore 10, all’auditorium Pertini, per la presentazione del libro con l’autore. E alle ore 16 flash mob in Piazza Municipio, in contemporanea con le piazze europee.

Una breve biografia degli autori.

Luca Trapanese si dedica al volontariato dall’età di quattordici anni. Coordina progetti di sviluppo economico sociale in India e Africa.

Ha fondato la Onlus “A ruota libera” punto di riferimento per le famiglie napoletane con persone disabili, ma anche comunità per ragazzi orfani e disabili, una scuola di recupero di antichi mestieri napoletani per giovani disagiati e una vasta-famiglia per bambini con gravi patologie, unica in tutto il sud.

Luca Mercadante ha ricevuto la menzione speciale della Giuria della XXX Edizione Premio Calvino per il romanzo “Presunzione”, che uscirà nel 2019 per Minum Fax Edizione, e ha pubblicato per Einaudi “Nata per te”, insieme a Luca Trapanese.