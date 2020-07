Luca Sbardella vestirà ancora la maglia rossoblù

Altra operazione in entrata per il Campobasso. Dall’asse Mandragora – De Angelis arriva la chiusura dell’accordo con il difensore romano Luca Sbardella che da agosto sarà di nuovo a disposizione di mister Cudini. Il classe 93’, la scorsa stagione giunto nel capoluogo nel mercato di riparazione, è pronto ad aggregarsi al gruppo già dai prossimi giorni. Esperienza, dedizione al lavoro e garanzia in fase di copertura, il Campobasso si assicura così una pedina importante per il reparto difensivo in attesa di nuovi colpi di mercato.