Luca Corrado, isernino, sul gradino più alto del podio in Spagna

NPC Wolrdwide European Championships

Una grande emozione, un grande atleta, un gran successo internazionale per lo sport molisano. Il tutto riferito all’atleta isernino Luca Corrado, impegnatosi per anni e con passione per il risultato sportivo di cui diremo. In effetti si è appena avuto un successo a livello internazionale per il 31enne pentro Luca Corrado, primo italiano in assoluto ad entrare nella top five, classificandosi quinto, della NPC WOLRDWIDE EUROPEAN CHAMPIONSHIP ad Alicante in Spagna nella cat. “Men’s Classic Phisique”. La gara. Non è stata facile dal momento che il molisano s’è dovuto confrontare con atleti provenienti da tutto il mondo. Luca Corrado che é stato tra i più apprezzati ha chiuso con un lusinghiero quinto posto che, vista la qualificata concorrenza, rappresenta qualcosa di eccezionale. In effetti i concorrenti della competizione svolgono il building come propria attività principale. Una gran bella esperienza comunque quella dell’isernino in un settore fortemente regolamentato. In palestra ad Isernia, alla Stay Fit Center, l’atleta appena premiato in Spagna si allena sette giorni su sette, con alimentazione assolutamente controllata in una disciplina assai esigente. Ovvii i complimenti di tutti allo sportivo pentro : “Rallegramenti per l’obiettivo raggiunto in Spagna affermano gli estimatori e simpatizzanti di Luca Corrado, istruttore alla Stay Fit Center- giusto premio a sforzi, volontà ed impegno continuativi. Chapeau e at majora per nuovi brillantissimi risultati sportivi”.

Tonino Atella