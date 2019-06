Luca Carboni in concerto a Campobasso: «Ho una visione dolce del Molise» (L’INTERVISTA)

CAMPOBASSO

Il concerto di Luca Carboni, con inizio alle 21,30, chiuderà questa sera i festeggiamenti per la ricorrenza del Corpus Domini in Piazza della Repubblica. Il cantautore bolognese, che ha esordito come solista nel 1984, è in tour con il suo ultimo album “Sputnik” (ispirato al nome del satellite Sputnik 1 che significa “compagno di viaggio”, lanciato in orbita dai russi nel 1957), il 19esimo della sua carriera, con nove brani inediti, tra cui il singolo “Una grande festa”, “Io non voglio” e “Ogni cosa che tu guardi”.

