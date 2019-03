Luca Abete oggi a Campobasso con il tour #Noncifermanessuno

REDAZIONE

Terza tappa del tour motivazionale di Luca Abete oggi in Molise per incontrare gli studenti dell’Università del Molise. Gremita l’aula magna della facoltà di Giurisprudenza. Una conferenza spettacolo che, da 5 anni, coinvolge, in giro per l’Italia, migliaia di studenti che si confrontano parlando di coraggio, passione, successi ed insuccessi. Emozionato Luca Abete per il suo ritorno a Campobasso: “Una piccola realtà che va valorizzata” ha detto.