Lubens Art e i tatuaggi di Alle Tattoo senza dimenticare i murales della città

Lo studio Lubens Art ha ospitato ieri mattina il noto tatuatore di caratura internazionale Alle Tattoo con il suo staff e in collaborazione con l’associazione Progetto136 ha realizzato un micro tour della città volto alla scoperta dei murales del quartiere san Giovanni e del quartiere Fontana vecchia terminando il percorso con la visita al Castello Monforte.

Dopo la pausa pranzo Alle Tattoo ha accolto appassionati e curiosi del tatuaggio presso lo studio Lubens Art per la realizzazione di qualche sua opera terminando poi la giornata con un aperitivo per salutare gli amici di Campobasso e ripartire per la quarta tappa a Taranto continuando il tour italiano. Conclusa l’esperienza del tour attenderemo con ansia la pubblicazione del libro che parlerà di quest’esperienza e di tutto ciò che hanno vissuto in questo viaggio che durerà circa un mese. Si ringraziano tutti collaboratori e gli sponsor che hanno contribuito alla buona riuscita della tappa campobassana.