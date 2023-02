L’U.S. Bojano fa gol anche in Burundi: “Terra bellissima quanto bisognosa di aiuto”

Il Burundi si tinge di biancorosso. La società U.S. Bojano, la cui squadra di calcio milita nel campionato regionale di Eccellenza, sui propri canali sociali ufficiali ha postato alcune foto che ritraggono i ragazzi con le magliette, rigorosamente a strisce verticali biancorosse, e l’immancabile pallone da calcio. “Prosegue la nostra attività con l’Africa Nera, terra bellissima quanto bisognosa di aiuto – si legge nel post –. Dopo le foto del Congo postate a Natale, oggi siamo in Burundi, dove abbiamo spedito un po’ di materiale. Per la stagione 2022-23 avevamo ripreso in occasione della partita col Campobasso ed ora in occasione, casualità del destino, della stessa partita, completiamo una parte del nostro viaggio, che ci auguriamo sia senza fine. Sono questi i gol più romantici”.