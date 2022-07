L’RDS Summer Festival risveglia Termoli. Barile: “E’ stato un evento memorabile”

Sono stati tre giorni intensi per una manifestazione estiva che non si era mai vista prima in città.

L’Rds Summer Festival ha colpito nel segno portando una ventata di novità grazie ai tre giorni di grande musica, divertimento e spettacoli che si sono alternati tra il parco comunale e la spiaggia del litorale nord Cristoforo Colombo.

Dopo due anni trascorsi in balia delle normative anti-Covid, che hanno imposto rigidi protocolli per lo svolgimento delle manifestazioni, l’Rds Summer Festival ha riportato tanto entusiasmo tra termolesi e turisti che non sono voluti mancare alla tre giorni di grande musica.

Migliaia di persone da venerdì a domenica scorsi hanno assistito ai concerti di Sangiovanni, Raf, Rocco Hunt e Francesco Gabbani partecipando anche ai dj’s set dove si è ballato e cantato dal primo pomeriggio a tarda notte. Artisti dal valore indiscusso che si sono esibiti facendo divertire tutti i presenti. E poi la musica e i giochi del Beach Village in spiaggia affidati ad esperti del settore.

L’amministrazione comunale, tramite l’assessore allo Sport Cultura e Turismo Michele Barile ha inteso ringraziare il patron di Rds Massimiliano Montefusco e il presidente di Lux Holding Roberto Fantauzzi, presenti in città, che hanno scelto Termoli tra le tappe dell’Rds Summer Festival di quest’anno.

“E’ stato un evento memorabile – ha detto l’assessore Michele Barile -, il Summer Festival di Rds ha riportato l’entusiasmo in tante persone che si sono lasciate alle spalle un periodo difficile come quello della pandemia. Gli artisti che si sono esibiti sono di indubbio valore, lo hanno dimostrato le migliaia di presenze che per tre giorni abbiamo avuto non solo ai concerti, ma anche in spiaggia, per le vie di Termoli e nelle strutture ricettive. Un’ottima vetrina per la nostra città.

Il Summer Festival ha dato sicuramente un nuovo slancio all’Estate Termolese che proprio in questi giorni entrerà nel vivo con il Termoli Jazz Festival, le festività di San Basso e il Festival Internazionale del Folklore”.