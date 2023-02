Love (Is) Love, Arcigay e comune di Isernia nel giorno di S. Valentino

Il Comune di Isernia, in collaborazione con l’Arcigay Molise, segnala ai cittadini la mostra interattiva “LoveISLove”, che si terrà il giorno 14 febbraio, dalle ore 17, presso l’ex lavatoio comunale (ru puzz).

L’esposizione vuole celebrare l’amore in tutte le sue forme tramite scatti di baci nel mondo dell’arte, del cinema e dello spettacolo al fine di ricordare, nel giorno degli innamorati, che l’amore non ha età né genere. L’amore è amore: LoveISLove.

Durante la mostra, i visitatori saranno liberi di scattarsi una foto, ritraendo il bacio scelto tra quelli presenti per postarlo sui social con l’hashtag: #scattailbacio.

Nel pomeriggio, verrà inoltre proiettato lo spot promosso dallo sportello LGBT+ contro le discriminazioni e contro l’omobitransfobia, e verranno distribuiti materiali informativi contraccettivi e cioccolatini.