Louzi El Khatir è il nuovo consigliere straniero aggiunto al Comune di Campobasso

CAMPOBASSO

Si chiama Louzi El Khatir, è nato in Marocco ed ha 63 anni il nuovo consigliere comunale straniero aggiunto della città di Campobasso.

Residente in Italia dal 1986, è stato in passato presidente dell’Associazione Atlas Centrale, occupandosi di questioni di immigrazione e mettendosi a disposizione non solo dei propri connazionali marocchini, ma di tutti i cittadini africani.

Con questo nuovo impegno, intende essere un punto di riferimento per tutte le persone straniere presenti sul territorio.

Quella del consigliere comunale straniero aggiunto è una figura nuova, che riveste una funzione di particolare rilevanza sociale e culturale poiché rappresenta la partecipazione degli stranieri extracomunitari nel consiglio comunale.

Il consigliere comunale straniero aggiunto ha diritto a ricevere la convocazione del consiglio comunale con il relativo ordine del giorno e gli è riservato un posto nella sala consiliare.

Ha dunque diritto a partecipare alle sedute del consiglio comunale, in cui ha facoltà di parola e di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti e proposte di delibera nelle forme e modalità previste nel regolamento del consiglio comunale.