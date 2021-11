Lotto Zero, verde “cancellato” per far spazio al cemento

Solo le riprese fatte da un drone (vedi il nostro video esclusivo) possono far capire realmente la profonda ferita che le ruspe stanno producendo sul territorio del verde versante delle alture tra Pesche e Miranda.

Alture e declivi dove passerà il Lotto Zero, una enorme cascata di cemento che unirà il bivio di Pesche, sulla ss 17 Isernia-Campobasso, all’imbocco della superstrada per Castel di Sangro. 250 milioni, tanto finirà per costare la bretella viaria, fatta di viadotti e gallerie. Un’opera che, conoscendo i tempi delle opere pubbliche in Italia, non sarà completata prima di anni, se non decenni. Uno tsunami di cemento armato che caratterizzerà lo sky line a nord di Isernia marchiandolo per sempre. È giusto o sbagliato?

Il Comitato “No Lotto Zero” è convinto che si tratti di un enorme danno ambientale, con pesanti ricadute sull’eco sistema della vallata verde che ospita Isernia.

Noi non lo sappiamo se questa forma di progresso viario è la più adatta per lo sviluppo del nostro territorio, ma, dopo aver visto le riprese del nostro filmato realizzato da un drone, ognuno si potrà fare un suo giudizio. Prossimo appuntamento l’incontro pubblico, organizzato dal Comitato, sabato pomeriggio, alle 17,30, all’ex Lavatoio.