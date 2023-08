Lotto Zero, si parte: firmato in Prefettura il protocollo di legalità

Il Prefetto di Isernia, Franca Tancredi, ha sottoscritto insieme al Direttore della Tutela Aziendale di ANAS S.p.A., al Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla SS 17 dell’Appennino Abruzzese ed Appulo– Sannitico, al legale rappresentante della Vianini Lavori S.p.A., al rappresentante dell’Ispettorato territoriale del lavoro e alle Organizzazioni Sindacali Fillea CGIL, Filca CISL e Feneal UIL, il Protocollo di legalità relativo ai lavori di completamento della strada a scorrimento veloce Isernia – Castel di Sangro, c.d. “Lotto Zero”, di collegamento tra il bivio di Pesche, km 181+500 delle SS17 ed il Lotto 1 dell”SSV Isernia-Castel di Sangro (vedi interviste).

Il documento pattizio, che segue il Protocollo siglato dal Commissario Straordinario con le OO.SS. di categoria, prevede la collaborazione tra la Prefettura e il gestore dell’infrastruttura per la tutela dell’intervento da ogni tentativo di infiltrazione da parte della criminalità organizzata e per contrastare fenomeni di corruttela e di indebita interferenza nell’economia legale, attraverso ulteriori e più ampie forme di verifica, scambio di informazioni, monitoraggio e controllo. È infatti volontà dei firmatari assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza, “esercitando appieno i poteri di monitoraggio e di vigilanza attribuiti dalla legge” e di “verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro”.

In tale ambito, il regime delle informazioni antimafia verrà esteso a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese e a tutte le fattispecie contrattuali, indipendentemente dall’oggetto, dal valore, dalla durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione, e, qualora dalle verifiche effettuate dovessero emergere elementi che si riferiscono a tentativi di infiltrazione a carico della filiera, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione, ovvero, ad imporre al suo affidatario l’esercizio di tale diritto.

Specifiche clausole riguardano la denuncia di eventuali tentativi di condizionamento criminale, le cui prescrizioni diventano quindi vincolanti anche per il gestore dell’interferenza e per tutte le imprese appartenenti alle relative filiere, a qualunque titolo interessate alla progettazione e/o alla realizzazione dell’opera.

Assente alla firma il sindaco di Isernia che non ha mai nascosto la sua contrarietà a quel tipo di tracciato. Castrataro in una sua lettera tra l’altro ha affermato.

“La firma del Protocollo di Legalità tra Prefettura di Isernia e Anas nell’ambito dei lavori di realizzazione del cosiddetto “Lotto Zero”, strada di collegamento tra il bivio di Pesche e il primo Lotto della Isernia – Castel di Sangro, riapre una serie di riflessioni sul tema. Fatta salva la bontà dell’iniziativa promossa dal locale Ufficio di Governo e volta a garantire il rispetto della legalità nel settore degli appalti pubblici, non posso liberarmi del pensiero che molto di più poteva essere fatto in chiave di confronto con il territorio, di analisi costi/benefici, di impatto ambientale e di risparmio.

Provo grande rammarico per tutte quelle voci rimaste inascoltate. Sono le voci di Associazioni, cittadini, ma anche di Istituzioni che, nei decenni che hanno accompagnato il lunghissimo iter per la sua realizzazione, hanno provato ad aprire un dibattito, a mio avviso legittimo, sull’opportunità dell’opera così come progettata e, soprattutto, sulle possibili alternative.

Ho provato a farlo anch’io, da Sindaco di Isernia, riproponendo alle Autorità competenti un tracciato alternativo, meno impattante sotto il profilo ambientale/paesaggistico in quanto più distante dalle sorgenti di San Martino ed economicamente meno dispendioso. Un tentativo di confronto supportato da un messaggio chiaro, che non è mai stato di mera opposizione alla realizzazione di opere pubbliche, ma di appoggio incondizionato ad infrastrutture sostenibili. Tentativi falliti a cospetto di un Governo sordo che sceglie di investire 175 milioni di euro in un corridoio logistico che non trova giustificazioni né nel traffico attuale né in quello previsto, ma che dimentica le reali priorità di una regione che lentamente muore”.