Li hanno chiesti e li hanno ottenuti. Le minoranze di Centrodestra al Comune di Isernia hanno chiesto due consigli monotematici urgenti, per discutere del Lotto Zero e della sanità. Nel mirino delle minoranze, il ricorso al Tar di Castrataro contro il Lotto Zero e l’assenza di prese di posizione del sindaco su Pos e chiusura della Guardia Medica. Il capogruppo di Isernia Migliore, Domenico Chiacchiari, spiega così il perché della richiesta delle minoranze (guarda il video).