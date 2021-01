Lotto Zero, l’Anas avvia gli espropri, trenta giorni di tempo per le opposizioni

Isernia, al via il cantiere del Lotto Zero, la “bretella” che collegherà la tangenziale all’imbocco della superstrada per Castel di Sangro. Un’opera dal costo stimato sui 140milioni di euro. La bretella sarà lunga all’incirca 5 chilometri e prevede due gallerie e otto viadotti. Era già inserita, con delibera Cipe del 2016, tra le opere cantierabili nel 2019 nel programma Anas. E proprio l’Anas, in qualità di autorità espropriante delle aree occorrenti per i lavori di realizzazione, ha avviato il procedimento di acquisizione delle aree, con il deposito sia degli atti del progetto definitivo, che della dichiarazione di pubblica utilità relativamente alle aree da espropriare.

Il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona dell’ingegnere Claudio Bucci. La comunicazione dell’avvio del procedimento consente a tutti i soggetti che in base ai registri catastali risultano essere proprietari dei beni immobili di cui si prevede l’espropriazione di poter presentare le proprie osservazioni all’Anas per le definitive determinazioni. Gli atti sono stati depositati ai Comuni di Isernia, Miranda e Pesche. In ottemperanza agli obblighi previsti dalle misure adottate per la prevenzione dei contagi, potranno essere consultati e scaricati, direttamente dal sito istituzionale di Anas.