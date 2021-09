‘Lotto zero’, Isernia Verde e Solidale: “Contrari al progetto”

In merito alla lettera aperta ai candidati Sindaco e ai candidati Consiglieri Comunali alle elezioni di Isernia del 3 e 4 ottobre, si comunica che, tutti i candidati e le candidate della Lista Isernia Verde e Solidale Castrataro Sindaco, sottolineano la netta contrarietà all’opera in questione.

Nel comunicato- lettera aperta del comitato No Lotto Zero, che riportiamo in allegato, il comitato chiede ai candidati sindaco e candidati consiglieri di prendere posizione sulla questione.

La nostra posizione rispetto al progetto definito Lotto Zero è di totale opposizione. Condividiamo quanto espresso dal comitato: l’opera definita “Lotto Zero” è inutile e dannosa oltre a costituire un enorme sperpero di denaro pubblico. Se eletti consiglieri, ci impegneremo con tutte le nostre forze a contrastare la realizzazione di quest’opera.

Ci appelliamo inoltre a tutti i candidati sindaco e consiglieri affinché si prenda una chiara posizione in merito.

Pensiamo che la tutela dell’ambiente e della salute possa accomunare tutti coloro che hanno a cuore la nostra città.