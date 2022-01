Lotto Zero, il Tar “boccia” Castrataro

Respinta dal Tar la richiesta di sospensiva avanzata dal Comune di Isernia per il blocco dei lavori del Lotto Zero. Piero Castrataro aveva chiesto l’annullamento della Via (Valutazione di impatto ambientale), ritenendola viziata sotto il profilo amministrativo.

I giudici del Tribunale Amministrativo del Molise hanno rigettato la richiesta di sospensiva del neo sindaco di Isernia, ma l’avvocato Pino Ruta ha già annunciato il suo ricorso al Consiglio di Stato.

Da registrare, dopo le polemiche sull’aumento retroattivo delle indennità, l’allargamento della giunta a nove e la nomina nell’esecutivo di una esponente del Centrodestra, un altro incidente di percorso per il nuovo sindaco di Isernia, a soli tre mesi dal suo ‘arrivo’ a Palazzo San Francesco.